حزب الله: قصفنا تجمعا لجيش الاحتلال في معيليا شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهدافه تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في معيليا بشمال إسرائيل برشقة صاروخية، إضافة إلى استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه، محققًا إصابة مباشرة أثناء محاولتها مغادرة محيط موقع راميا نحو البلدة جنوب لبنان.

وفي وقتٍ سابق، ذكر الحزب أنه نفذ عدة عمليات ضد إسرائيل، حيث استهدف جنودًا إسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت، بالإضافة إلى قاعدة "سوما" في الجولان السوري المحتل.

وأوضح الحزب في بيانه أنه استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في موقع الجرداح برشقة صاروخية، كما قام بقصف قاعدة سوما وثكنة زرعيت.