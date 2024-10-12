دبلوماسي روسي: الولايات المتحدة تظهر نهجا غير متوازن في الشرق الأوسط

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة تظهر نهجا غير متوازن في الشرق الأوسط وتزعزع استقرار الأوضاع.

وأضاف ريابكوف - في بيان نقلته وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم السبت -: "لقد فعلت الولايات المتحدة الكثير في السنوات الأخيرة ليس لتحقيق الاستقرار، بل على العكس من ذلك، لدفع الوضع نحو عدم الاستقرار الحالي.. ربما حدث هذا لأنها ركزت بشكل كامل على دعم حليفها الرئيسي إسرائيل في المنطقة، لكننا نرى كيف أن مثل هذه الأساليب غير المتوازنة غير منتجة".

ووفقا لريابكوف، فإن روسيا لديها "وجهات نظر بديلة يتقاسمها كثيرون في المجتمع الدولي".

وقال نائب وزير الخارجية إن عمل بلاده والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا في صيغة "الخمسة النووية" لم يتوقف، ومن المتوقع إجراء اتصالات على مستوى العمل.. مضيفا: "هذا هو شكل عمل مغلق، ولا يوجد عنصر من الطوارئ أو الإثارة هنا.. لم يتوقف عمل الخمسة أبدا".

وفي وقت سابق، قال ريابكوف إن الاجتماع المقبل لهذا الشكل سيعقد في نيويورك في الأسبوعين المقبلين على هامش اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه "أحداث غير عامة".

واستطرد قائلا:"مع تقدمنا، أعتقد أن زملاءنا الصينيين، الذين تولوا التنسيق بهذا الشكل، سيشاركون ما يرون أنه ضروري لتقديمه إلى وسائل الإعلام والجمهور".