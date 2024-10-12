الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ميلتون" في ولاية فلويدا إلى 16 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "ميلتون" الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 16 قتيلا.

وأوضحت السلطات الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الفضائية اليوم السبت - أن الإعصار غمر الطرق في مساحات واسعة من الولاية، في الوقت الذى بدء السكان العودة إلى منازلهم وسط استمرار انقطاع الكهرباء عن الملايين من المواطنين، بينما أٌلغيت الرحلات الجوية في الولاية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قدر قيمة الخسائر المادية الجسيمة التي خلفها الإعصار بـ 50 مليار دولار، لافتا إلى أن "ميلتون" قد يكون من أكثر الأعاصير تدميرا منذ قرن في الولاية الأمريكية.