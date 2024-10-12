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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مالي: الحكومة تتراجع عن حظر مزود خدمة الإنترنت "ستارلينك"

مالي
مالي
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قررت السلطات في مالي وضع ضوابط لعمل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في البلاد، بعد أن لاحظت أن خدمة "ستارلينك" مستمرة في العمل، على الرغم من الحظر الذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي.
وأشار "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /السبت/، إلى أن قرار حظر "ستارلينك" في مالي جاء بسبب استخدام خدماته من قبل الجماعات المسلحة؛ حيث تتيح شبكة "ستارلينك" الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية، ولهذا السبب يتم استخدام خدماته على نطاق واسع من قبل الجماعات المسلحة.
وبين الراديو أنه سيتم السماح مرة أخرى باستيراد وتسويق معدات "ستارلينك"، لمدة ستة أشهر، وهو وقت كاف لإنشاء إطار تنظيمي ومنصة لتسجيل وتحديد هوية جميع مستخدميه، حيث ترغب /باماكو/ في أن تعرف على وجه التحديد الجهات التي تستخدم خدمات "ستارلينك".
يذكر أن دمج "ستارلينك" بشكل قانوني يمكن أن يفتح الطريق لفرض ضرائب عليه، حيث إنه أفلت حتى الآن من الالتزامات الضريبية التي يخضع لها مشغلو الاتصالات الذين يحملون ترخيصًا في البلاد.

ستارلينك مالي