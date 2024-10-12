ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

السبت 12/أكتوبر/2024 - 09:34 ص

ارتفع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت، بمقدار 20 جنيهاً داخل محلات الصاغة، ليعوض ما فقده بعد تذبذب سعر المعدن الأصفر.

وجاء سعر الذهب على النحو التالي ..

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب سعر عيار 21 نحو 3555 جنيهاً للبيع من قبل المستثمرين و 3595 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4062 جنيهاً للبيع من قبل المستثمرين و 4105 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2396 جنيهاً للبيع و 2410 جنيهاً للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2639 دولار للبيع و 2640 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.44 ألف جنيهاً للبيع و 28.6 ألف جنيهًا للشراء و عيار 18 نحو 3067 جنيهاً للبيع و 3094 جنيهاً للشراء