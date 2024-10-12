أوكرانيا: روسيا تهاجم منطقة زابوروجيا 425 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

قال إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية هاجمت المنطقة 425 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف فيدوروف - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "خلال اليوم الماضي، شن الروس 425 ضربة على 11 مستوطنة في منطقة زابوروجيا، ونفذت القوات الروسية 8 غارات جوية على عدة مستوطنات".

وأشار إلى أن القوات الروسية شنت غارات بـ 205 طائرات بدون طيار من مختلف الأنواع على عدة مناطق في هوليايبول ونوفواندريفكا وروبوتين ومالا توكماشكا وليفادني ومالينيفكا.. لافتا إلى أنه

تم قصف هوليايبول وروبوتين وليفادني ونوفواندريفكا بـ 198 قذيفة مدفعية.