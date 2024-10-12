استشهاد 25 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة "جباليا" شمال غزة

استشهد 25 فلسطينيا، وأصيب عشرات آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي "التفاح" في مدينة غزة، وبلدة "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /السبت/ بأن قصفا نفذه طيران الاحتلال أصاب مربعا سكنيا كاملا في بلدة جباليا شمال القطاع؛ ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين.

وأوضحت أن القصف طال 4 منازل جميعها مأهولة بالسكان، وأن من بين الشهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأن هناك أكثر من 30 مصابا، و14 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "الكحلوت" قرب مفرق "السنافور" في حي "التفاح" شرق مدينة غزة.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "إن 3 مواطنين استشهدوا، بينما نقلت عدة إصابات إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، بعد قصف منزل في حي التفاح".