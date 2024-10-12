فصائل عراقية: قصفنا للمرة الثانية صباح اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل

أعلنت فصائل عراقية، اليوم السبت، قصفها للمرة الثانية صباح اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة عدد من الطائرات المسيرة، وفقا ملا أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأمس الجمعة، أعلنت فصائل عراقية عن مهاجمتها هدفاً حيوياً في إيلات بإسرائيل بواسطة الطيران المُسيَّر.

وكانت قد أعلنت أول أمس الخميس عن مهاجمة هدف حيوي في الجولان المحتل بواسطة الطيران المُسيَّر.

والهجوم كان الثالث يوم الخميس الماضي، بعد إعلانها مهاجمة هدف حيوي شمال إسرائيل مرتين قبل ذلك، دون تحديد المكان.

في (7 اكتوبر 2024)، كشف عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، حيدر اللامي، عن تنفيذ أكثر من 400 هجوم ضد أهداف إسرائيلية من قبل المقاومة العراقية منذ أكتوبر 2023.