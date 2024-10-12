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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رابط تلقي طلبات التقديم للراغبين في النقل من وإلى المديريات الإقليمية بـ«الأوقاف»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فتح باب حركة التنقلات الخارحية بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من وإلى المديريات الإقليمية.

وحددت وزارة الأوقاف، الضوابط الآتية، أولًا: يتم تلقي طلبات النقل بين المديريات الإقليمية خلال الفترة من 12/ 10/ 2024م إلى 22/ 10/ 2024م، مع مراعاة نسبة العجز في جميع المديريات، ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد انتهاء مدة الإعلان.

ثانيًا: يكون النقل بين المديريات الإقليمية اختياريًّا لمن يرغب؛ على ألا تقل مدة العمل بالمديرية المنقول إليها عن ثلاث سنوات.

ثالثًا: تقرر تمييز المنقول إلى المديريات الحدودية ماديًّا بخلاف بدل الاغتراب عن المنقول لغيرها من المديريات.

رابعًا: يتم ملء نموذج رغبات النقل إلى المديريات بثلاث رغبات فقط على الترتيب، ولا يعتد بأي زيادة عن ذلك.

خامسًا: أن تكون حركة التنقلات سنوية، علة أن يتم تلقي الرغبات في غضون شهر أكتوبر من كل عام، وتنفذ الحركة بداية من شهر ديسمبر، ولا يعتد بأي رغبة تبدي للنقل في غير الموعد المعلن عنه.

رابط التقديم: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb2Tn7fqnyCQeouqRQv1mab1IfwxQX3D84bKzBNE36ro0xvg/viewform?usp=sf_link
 

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