اليوم.. محاكمة إمام عاشور في واقعة تعديه على فرد أمن بمول بالشيخ زايد

تعقد محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، نظر ثاني جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في التعدي على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد.



وقرر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد إحالة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير بالشيخ زايد للمحكمة.

وفتحت النيابة العامة بالشيخ زايد التحقيقات حول واقعة مشاجرة إمام عاشور لاعب نادى الأهلى وفرد أمن داخل أحد المولات بالشيخ زايد.



واستدعت جهات التحقيقات شقيق زوجة اللاعب إمام عاشور لسؤاله حول واقعة التحرش التى تعرضت لها شقيقته كما زعمت خلال التحقيقات، حيث قال، إنه لم يعلم شيئا عن واقعة التحرش.

كما استمعت جهات التحقيقات لأقوال أحد أصدقاء "عاشور" الذين رافقوه حينما حضر إلى المول، وقال إنه حضر رفقة اللاعب بناء على مكالمة هاتفية تلقاها الأخير من زوجته تخبره بتعرضها للتحرش والمضايقة من قبل مجهولين داخل المول، مضيفًا “حينما حضرنا منعنا أفراد الأمن من الدخول وبسبب التدافع الشديد سقط فرد الأمن عبدالله على الارض ما أودى لإصابته”.

كما استمعت جهات التحقيقات لأقوال عدد من أفراد الأمن والعاملين بالمول، واكدوا أن "عاشور وصل إلى المول برفقة مجموعة من الشباب وزعم تعرض زوجته للتحرش داخل المول، وطلب الدخول فى غير أوقات العمل، وحينما منعناهم من الدخول، قاموا بالدلوف لمدخل الجراج، وتعرضوا لنا بألفاظ نابية وتعدوا علينا ما اسفر عن اصابة المجنى عليه "عبدالله".



كما اظهر تفريغ الكاميرات، دخول اللاعب إمام عاشور للمول رفقة عدد من الشباب ودلوفهم إلى الجراج الخاص بالمول، واشتباكهم مع أفراد الأمن داخل الجراج وسقوط احدهم أثناء المشاجرة.

وباشرت نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة تعدي إمام عاشور لاعب الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر على فرد أمن خاص بأحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وكشفت تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة بالأيدي بين اللاعب وأصدقائه من طرف وبين أفراد الأمن من طرف آخر، وسقط أحد أفراد الأمن مغشيًا عليه “ حالة إغماء” وحاول اللاعب إفاقته حتى عاد لوعيه، وأخطرت الشرطة بالواقعة وتحرر محضر عنها.

وكان قد انتشر مقطع فيديو مصور يظهر خلاله إمام عاشور، في مشاجرة وبرفقته آخرين مع مشرف أمن داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، كالنار في الهشيم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث لاقى الفيديو رواجا بين رواد الموقع، وسط تفاوت في الآراء بين مؤيد لموقف إمام عاشور ومعارض له.



وظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وبرفقته آخرون يعتدون على مشرف أمن، وقال البعض إن اللاعب تعدي على مشرف الأمن بسبب تعرض زوجته للتحرش من قبل أمن المول.