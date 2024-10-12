وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ونظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، بحثا أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات للشعب اللبناني في ظل نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، وذلك في إطار التنسيق المشترك والتشاور الدوري بين البلدين.

تناول الاتصال المستجدات في قطاع غزة والتطورات في لبنان، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون شروط.

كما استعرض الوزيران الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال استضافة وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة، مؤكدين على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة.

وفيما يخص الأوضاع في لبنان، تم التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701. كما تم بحث أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لنقل المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اللبناني، الذي يعاني من تداعيات النزوح بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

واتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، والتزام الجيش الإسرائيلي بضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة. كما تم التأكيد على أهمية استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس بالتوافق الوطني.