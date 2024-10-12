ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري في اتهامه بقضية شيك دون رصيد

إسلام بحيري
إسلام بحيري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك بدون رصيد في أكتوبر.

وتنظر محكمة جنح أكتوبر محاكمة إسلام بحيري في إصدار شيك بدون رصيد في 3 جلسات أخرى متعاقبة، جلسة في 14 أكتوبر، وجلسة بـ 19 أكتوبر وأخيرًا 21 أكتوبر، وجميعها أحكام صادرة ضده في أكتوبر.

كان إسلام بحيري قد تقدم بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة، على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024 شيك بدون رصيد جنح العجوزة، وصادر أيضًا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إسلام بحيري لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده غيابيًا في قضايا شيكات بدون رصيد، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام، حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة على هذه الأحكام.

إسلام بحيري العجوزة شيك بدون رصيد أكتوبر نيابة العجوزة السجن