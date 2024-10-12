اليوم.. أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري في اتهامه بقضية شيك دون رصيد

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك بدون رصيد في أكتوبر.

وتنظر محكمة جنح أكتوبر محاكمة إسلام بحيري في إصدار شيك بدون رصيد في 3 جلسات أخرى متعاقبة، جلسة في 14 أكتوبر، وجلسة بـ 19 أكتوبر وأخيرًا 21 أكتوبر، وجميعها أحكام صادرة ضده في أكتوبر.

كان إسلام بحيري قد تقدم بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة، على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024 شيك بدون رصيد جنح العجوزة، وصادر أيضًا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إسلام بحيري لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده غيابيًا في قضايا شيكات بدون رصيد، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام، حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة على هذه الأحكام.