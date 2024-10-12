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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل صديقهما في حدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل صديقهما، بسبب سرقته محتويات شقة أحدهما.

البداية، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل أحد الشقق بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.


أدلى المتهمان بقتل صديقهما فى منطقة حدائق القبة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة. وأضاف المتهمان أن المجنى عليه صديقهما أقام معهما داخل شقة أحدهما بناء على طلبه.

وعقب ذلك اكتشفا أن صديقهما استولى على بعض محتويات الشقة، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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