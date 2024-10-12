اليوم.. أولى جلسات محاكمة سيدة وزوجها و3 آخرين بتهمة قتل جارهم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة سيدة وزوجها وثلاثة من أشقائه بتهمة قتل جارهم "أحمد العاطفي" خلال دفاعه عن والدته في إطار خلافات جيرة نشأت بينهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الخلافات بين الطرفين بدأت حينما اشترى المجني عليه منزله الذي يعيش فيه رفقة والدته من أحد عمومة المتهمين الذي رفض بيعه للمتهمين، الأمر الذي أثار غضب المتهمين تجاه جارهم مهددين والدته: "هنحرق قلبك عليه".

وذكرت التحقيقات أن الخلافات تجددت بين المجني عليه "أحمد" وجيرانه "عائلة البوشي" كون أن والدة الأول قامت برش مياه أمام منزلها في الشارع، على إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بين الجيران، حينها قاموا المتهمين جميعًا بالتعدي على والدة "أحمد"، وحال تدخله لفض العراك بينهما كالوا المجني عليه أمام والدته بسلاح أبيض في الصدر أوقعه قتيلًا قبل إسعافه.

وثبت من التقرير الطبي المبدئي الظاهري الموقع على الجثمان أن المجني عليه "أحمد" أصيب بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وكذا كدمات بالوجه نتيجة تعدي عليه بجسم صلب ـ سلاح أبيض ـ أودي بحياته، عقب وصوله للمستشفى.