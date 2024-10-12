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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. غارة جوية تستهدف المناطق الغربية لمخيم جباليا بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت المناطق الغربية لمخيم جباليا، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك نحو 25 شهيدا، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف مراسل "وفا"، أن القصف طال 4 منازل جميعها مأهولة بالسكان، وأن من بين الشهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأن هناك أكثر من 30 مصابا، و14 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض.

كما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة جدا في تقديم الخدمة بجباليا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على المناطق الشمالية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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