المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: نواجه صعوبات كبيرة جدا في تقديم الخدمة بجباليا

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم السبت، أن طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة جدا في تقديم الخدمة بجباليا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على المناطق الشمالية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، بعدد من الآليات العسكرية، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وتمركزت وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك نحو 25 شهيدا، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف مراسل "وفا"، أن القصف طال 4 منازل جميعها مأهولة بالسكان، وأن من بين الشهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأن هناك أكثر من 30 مصابا، و14 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدمين جميع آلات الحرب البرية والجوية والبحرية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان إلى 42،150 شهيدا، وإصابة أكثر من 98،117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.