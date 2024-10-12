"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية ويحقق إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية، كانت تحاول الخروج من محيط موقع راميا بإتجاه البلدة بصاروخ ‌‏موجه وتم إصابتها.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قال حزب الله اللبناني، من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية.

وأضاف الحزب من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعات آخرى للجيش الإسرائيلي في ثكنة هونين، بضربات صاروخية مباشرة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 8 غارات على عيتا الشعب، كما شن 6 غارات آخرى على بلد شقرا جنوبي لبنان.