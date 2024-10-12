مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشمالية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على المناطق الشمالية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، بعدد من الآليات العسكرية، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وتمركزت وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك نحو 25 شهيدا، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف مراسل "وفا"، أن القصف طال 4 منازل جميعها مأهولة بالسكان، وأن من بين الشهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأن هناك أكثر من 30 مصابا، و14 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض.