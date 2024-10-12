قصة نجاح مصرية.. أول امرأة في منصب نائب رئيس قطاع الطاقة المؤمنة

في عالم تهيمن عليه التقاليد الذكورية والمجالات الفنية المتخصصة، برزت هبة الطوخي كرمز من رموز القوة النسائية والطموح، لم يكن دخولها إلى قطاع الطاقة، الذي يعتمد بشكل كبير على الخبرات الهندسية، متوقعاً لكنها بحبها للتحديات، ومثابرتها، استطاعت أن تصبح أول امرأة في مصر تصل إلى منصب نائب رئيس قطاع الطاقة المؤمنة لأحد الشركات الكبرى في منطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي.

بدأت رحلة هبة الطوخي من مقاعد كلية التجارة بجامعة عين شمس، قسم اللغة الإنجليزية، ورغم أن دراستها كانت في مجال التجارة وليس الهندسة، إلا أن هذا لم يكن حاجزاً أمام طموحها، وعملت لسنوات في قطاع المبيعات، وتدرجت في العديد من الشركات الكبرى، من بينها شركة مايكروسوفت العالمية ومجموعة شركات عالمية اخرى إلى جانب هذه التجارب، كانت لها مسيرة مميزة في قطاع البنوك، حيث شغلت منصب مدير فرع في بنك شهير، وتلك المناصب أعطتها خبرات واسعة وشبكة علاقات قوية ساهمت في صقل شخصيتها المهنية، لكنها كانت دائماً تبحث عن المزيد.

لم تكن الرحلة سهلة، كانت هناك تحديات كبيرة أمام هبة، خاصة في مجال يعتمد بشكل كبير على الخبرة الهندسية، ولكن ما يميز هبة عن غيرها هو قدرتها العالية على التعلم المستمر وتعليم نفسها بنفسها، وحرصت على تطوير مهاراتها من خلال الالتحاق بالعديد من الدورات التدريبية، أبرزها شهادة التخطيط الاستراتيجي من البنك الدولي، والتي كانت نقطة تحول في مسارها المهني.

انضمت هبة إلى الشركة عام 2014، ومنذ ذلك الحين وهي تتدرج في المناصب، حتى وصلت إلى المنصب الذي يعد إنجازاً ليس فقط لشخصها، بل للنساء في مجال الأعمال بشكل عام قدرتها على قيادة فرق عمل متخصصة في مجال الطاقة، ورؤيتها الاستراتيجية التي مزجت بين المبيعات والطاقة، جعلتها واحدة من القيادات البارزة في الشركة على مستوى المنطقة.

ورغم عدم امتلاكها خلفية هندسية، إلا أن هبة أثبتت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الخلفية التعليمية فقط، بل في القدرة على التطوير والابتكار، وإنجازها كأول امرأة تصل إلى هذا المنصب في قطاع الطاقة المؤمنة يظهر مدى مرونة وتنوع قطاع الأعمال، وأن المرأة قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب بغض النظر عن التخصص الأكاديمي.

من خلال قصتها الملهمة، قدمت هبة نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية والعربية، لتؤكد أن الطموح والتعلم المستمر يمكن أن يتغلبا على أي عقبات، وأن تحقيق النجاح لا يعتمد فقط على ما نتعلمه في الجامعات، بل على قدرتنا على التكيف والتطوير في مسيرتنا المهنية.

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