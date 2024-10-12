فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، بعدد من الآليات العسكرية، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وتمركزت وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك نحو 25 شهيدا، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف مراسل "وفا"، أن القصف طال 4 منازل جميعها مأهولة بالسكان، وأن من بين الشهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأن هناك أكثر من 30 مصابا، و14 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدمين جميع آلات الحرب البرية والجوية والبحرية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان إلى 42،150 شهيدا، وإصابة أكثر من 98،117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.