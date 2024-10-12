مصرع عامل سقط داخل طاحونة بشركة أسمنت في حلوان

لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه في طاحونة، داخل إحدى شركات الأسمنت بمدينة حلوان، مما تسبب في تمزق جسده لأشلاء.

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة حلوان، من مسئول الأمن إحدي شركات الأسمنت بدائرة القسم، مفاده مصرع عامل سقط داخل طاحونة، أثناء تأدية عمله.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع عامل يدعى مصطفى المكاوي في العقد الرابع من العمر، مقيم بمنطقة كفر العلو بحلوان، متأثرًا بسقوطه داخل الطاحونة الخاصة بالأسمنت، مما تسبب في تمزق جسده لأشلاء.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث القسم، عن عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

وكانت شهدت ذات الشركة، منذ أيام، واقعة مصرع مهندس كيميائي متأثرًا بإصابته عقب سقوطه في غلاية داخل موقع عمله.

تحرر محضرًا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.