تفحم سيارة ملاكي ونجاة قائدها بحلوان

أنقذت العناية الإلهية سائق سيارة ملاكي من الموت المحقق، بعدما اشتعلت النيران داخل السيارة أثناء سيره بالطريق الدائري الأوسطي، بمدينة حلوان، وتمكن قائد السيارة من القفز خارجها قبل إصابته.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي ونجاة قائدها على الطريق الدائري الأوسطي جنوب محافظة القاهرة بنطاق مدينة حلوان.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعربات الإطفاء لموقع الحادث على الطريق الدائري الأوسطي في حلوان، وتمت عملية السيطرة الحريق.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير قائد السيارة فوجئ بصعود الأدخنة من "كابوت" السيارة، واشتعال النيران مما قام بالنزول منها ونجاته.