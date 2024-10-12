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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتريلا بالطريق الأوسطي بحلوان

الحادث
الحادث
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أصيب 10 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارة تريلا وميكروباص على الطريق الأوسطي بنطاق مدينة حلوان.

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث مروري، ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي بمدينة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تصادم سيارة نقل تريلا محملة بمواد البناء بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن وقوع مصابين.

ودفعت قوات الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، مع مراقبة غرف عمليات المرور للحالة المرورية على الطريق.

وتم التحفظ على قائد السيارة النقل التريلا واقتياده لقسم الشرطة تمهيدًا لعرضه على النيابة.

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