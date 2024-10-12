فلسطين.. قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في مخيم جباليا ومناطق التوغل شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بنسف عددا من المباني السكنية في مخيم جباليا، ومناطق التوغل شمال قطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك نحو 25 شهيدا، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف مراسل "وفا"، أن القصف طال 4 منازل جميعها مأهولة بالسكان، وأن من بين الشهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأن هناك أكثر من 30 مصابا، و14 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدمين جميع آلات الحرب البرية والجوية والبحرية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان إلى 42،150 شهيدا، وإصابة أكثر من 98،117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.