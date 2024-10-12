مسؤولون لـ "NBC": إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات حول الرد على إيران لكن حجبت بعضها

قالت شبكة "NBC"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن إسرائيل أطلعت واشنطن على معلومات حول الرد على إيران.

وأضافت وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، أن إسرائيل لم تحدد حتى الآن كونها ستستهدف منشآت نووية إيرانية أم لا.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حققوا مراحل متقدمة من التوافق بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران.

كما أضاف، إن إدارة بايدن تتقبل فكرة شن هجوم إسرائيلي كبير على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة لنشوب حرب إقليمية.

وأمس الجمعة، طالبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بالتهدئة في الشرق الأوسط، وقالت إن إدارة جو بايدن، تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى التهدئة، وإنهاء الحرب هناك.

وحثت هاريس، إسرائيل على تقليل معاناة الفلسطينيين، وتقليل الضرر بالمدنيين في لبنان، مشيرة إلى أن التصعيد بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، وأن حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل والفلسطينيين.