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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نيكاراجوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

روزاريو موريو نائبة
روزاريو موريو نائبة رئيس نيكاراجوا
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أعلنت روزاريو موريو نائبة رئيس نيكاراجوا، أن بلادها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقالت نائبة رئيس نيكاراجوا روزاريو موريلو: "إن بلادها تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ووصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها فاشية وترتكب الإبادة الجماعية"، وفق وكالة رويترز. 

وذكرت الحكومة في بيان، أن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك نحو 25 شهيدا، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف مراسل "وفا"، أن القصف طال 4 منازل جميعها مأهولة بالسكان، وأن من بين الشهداء أطفال ونساء وكبار في السن، وأن هناك أكثر من 30 مصابا، و14 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدمين جميع آلات الحرب البرية والجوية والبحرية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان إلى 42،150 شهيدا، وإصابة أكثر من 98،117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

نائبة رئيس نيكاراجوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الحرب في غزة