أنغام تتألق بمصاحبة هاني فرحات في المتحف المصري الكبير.. صور

تألقت النجمة أنغام خلال إحياؤها أحدث حفلاتها التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في المتحف المصري الكبير بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها، إلى جانب أغاني ألبومها "تيجي نسيب" الذي طرحته مؤخرًا.

من جهته قال الموسيقار هاني فرحات عقب الحفل في بيان صحفي؛ "كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذي يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز".

وأكد هاني أن حفل اليوم السبت، لن يقل أبدًا في مستواه عن حفل اليوم، وأنهما في سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوي شيء أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.

يشار إلى أن الجهة المنظمة للحفل قررت تنظيم حفل إضافي لأنغام اليوم السبت، بعد نفاد التذاكر خلال ساعات قليلة من طرحها، وسيقام أيضًا في المتحف المصري الكبير.

ألبوم «تيجي نسيب»

ويتضمن الألبوم الجديد لأنغام "تيجي نسيب"، 12 أغنية، وهي: "تيجي نسيب، بقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات".

