بعد فوز منتخب مصر على موريتانيا.. تريزيجيه يتصدر ترتيب هدافي تصفيات أمم إفريقيا

نجح محمود تريزيجيه في تسجيل الهدف الثالث له خلال مرحلة التصفيات الإفريقية، جعله يرتقي إلى صدارة الهدافين، بعد مباراة الجولة الثالثة أمام موريتانيا.

وأحرز محمد صلاح هدفه الثاني خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، أمام موريتانيا.

ترتيب هدافي تصفيات أمم إفريقيا

1- محمود تريزيجيه (مصر): 3 أهداف.

2- جان فيليب كراسو (كوت ديفوار): 3 أهداف.

3- أمين جويري ( الجزائر): 3 أهداف.

4- محمد صلاح (مصر): هدفين.

5- سعيد بن رحمة ( الجزائر): هدفين.

6- ريان مينديز (كاب فيردي): هدفين.

7- تيبوهو موكيانا (جنوب إفريقيا): هدفين.

8- حكيم زياش (المغرب): هدفين.