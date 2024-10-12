الجيش الإسرائيلي يطلب من المستوطنين المتواجدين بالقرب من منطقة عرب العرامشة البقاء بالملاجئ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي، طلب من المستوطنين المتبقين في المستوطنات المحيطة بمنطقة عرب العرامشة البقاء بالملاجئ، بسبب الاشتباكات العنيفة مع حزب الله عند الحدود الشمالية.

وقال حزب الله اللبناني، أن هناك قواعد عسكرية إسرائيلية داخل أحياء إستيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وعكا وغيرها، وأوضح أن هذه المنازل والقواعد العسكرية الإسرائيلية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة، كما حذر المستوطنين من التواجد قرب هذه التجمعات حفاظا على حياتهم وحتى إشعار آخر.

كما أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية.

وأضاف الحزب من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعات آخرى للجيش الإسرائيلي في ثكنة هونين، بضربات صاروخية مباشرة.