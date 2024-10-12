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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى ينفي القبض على سودانيين في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 نفى مصدر أمنى صحة مقطع صوتى تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتى فيصل والبراجيل بمحافظة الجيزة. 
 وأكد المصدر أن نشر مثل تلك الإدعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.

نفى مصدر أمنى التواصل الاجتماعي القبض على عدد من السودانيين الجيزة