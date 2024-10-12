مصدر أمنى ينفي القبض على سودانيين في الجيزة

نفى مصدر أمنى صحة مقطع صوتى تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتى فيصل والبراجيل بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر أن نشر مثل تلك الإدعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.