ليون بانيتا: واشنطن تأمل في إيجاد تسوية ووقف لإطلاق النار في غزة ولبنان

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا، أن واشنطن تأمل في إيجاد تسوية ووقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وشدد على ضرورة عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم في أمان.

وبخصوص الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية، أكد ليون بانيتا، أن إسرائيل لها الحق في الرد على الهجوم الإيراني، وقال أن واشنطن شددت على ضرورة أن يكون الرد الإسرائيلي فقد ضد أهداف عسكرية إيرانية.

فيما قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حققوا مراحل متقدمة من التوافق بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران.

كما أضاف، إن إدارة بايدن تتقبل فكرة شن هجوم إسرائيلي كبير على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة لنشوب حرب إقليمية.

وفي وقت سابق، قال مندوب إيران في الأمم المتحدة، أن طهران ستمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي أمام أي اعتداء.

وتابع، إن إسرائيل خطر على السلم الدولي وأعمالها العدوانية تقود المنطقة إلى حرب شاملة لم تنتهي، كما أكد، أن إيران لن تسعى للحرب لكنها مستعدة للدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان على أمنها ومصالحها.