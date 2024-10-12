بقيادة حسام حسن.. منتخب مصر بالعلامة الكاملة في أول 3 مواجهات بالتصفيات الإفريقية

لأول مرة يستطيع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الفوز في أول ثلاث مباريات في بداية مشواره في تصفيات أمم إفريقيا منذ 2001، تحت قيادة المدير الفني القدير الراحل الجنرال محمود الجوهري منذ 23 سنة و9 شهور.

كان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر شريكًا في المرتين الأولى كلاعب وكان الجوهري مدير فني، والمرة الثانية وهو مدير فني.

ومن جانبه أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه سعيد بالأداء الذي قدمه لاعبو الفراعنة أمام موريتانيا، وحديثي مع اللاعبين بين الشوطين عن بعض الأمور فقط وتم تنفيذها وقمنا بتسجيل الأهداف.

وتابع حسام حسن: "إصابة محمد عبد المنعم بكدمة خفيفة فى العضلة الخلفية، وسوف يخضع إلى أشعة رنين تحت إشراف طبيب المنتخب لتحديد موقفه من السفر.

وأضاف حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "هناك تلاحم بين الأجيال وليس تجديد دماء، وهذا الأمر واضح من مشاركة محمود صابر الذى يقدم مستويات عالية.

واختتم العميد: "محمد صلاح مثل أخي الصغير وهناك من صنع خلافات بينه وبيني غير صحيحة، وهو حاليا يشعر بالارتياح، حيث حلقة الوصل بين الجهاز الفنى واللاعبين حاليا بالمعسكرات وأثناء تنقل المعلومات والتخطيط".

انتهت مباراة منتخب مصر وضيفه منتخب موريتانيا بفوز الفراعنة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

أحرز الأهداف الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

تشكيل المنتخب

دخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

حط الدفاع: أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة

خط الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة من الفوز فى المباريات الثلاثة علي الرأس الأخضر وبتسوانا وموريتانيا.

فى حين يتساوي الرأس الأخضر وبتسوانا وموريتانيا فى رصيد النقاط لكل منهم ثلاث نقاط من فوز وحيد وهزيمتين.