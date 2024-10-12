"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية.

وأضاف الحزب من خلال بيان له، أن مقاتليه استهدفوا تجمعات آخرى للجيش الإسرائيلي في ثكنة هونين، بضربات صاروخية مباشرة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 8 غارات على عيتا الشعب، كما شن 6 غارات آخرى على بلد شقرا جنوبي لبنان.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن انفجار طائرة بدون طيار قادمة من سوريا في مرتفعات الجولان الشمالية.

كما أعلن إعلام عبري، عن دمار كبير بأحد المباني في منطقة هرتسيليا شمال تل ابيب، نتيجة سقوط طائرة مسّيرة في المكان.

وأمس الجمعة، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن هناك 3 شهداء بينهم طفل، و3 جرحى بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة البيسارية الجنوبية.