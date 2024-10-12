لبنان.. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على بلدة أنصارية جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن هناك شهداء وجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصارية جنوب لبنان.

ومنذ قليل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، انفجار طائرة بدون طيار قادمة من سوريا في مرتفعات الجولان الشمالية.

وقال حزب الله اللبناني من خلال بيان له، أن مقاتليه يواصلوا استخدام القوة الصاروخية والقوة الجوية في استهداف قواعد عسكرية ومستوطنات في عمق شمال فلسطين المحتلة بتدرج يتصاعد يوما بعد يوم.

وأضاف الحزب، أن هناك قواعد عسكرية إسرائيلية داخل أحياء إستيطانية في المدن المحتلة الكبرى كحيفا وطبريا وعكا وغيرها، وأوضح أن هذه المنازل والقواعد العسكرية الاسرائيلية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية في المقاومة، كما حذر المستوطنين من التواجد قرب هذه التجمعات حفاظا على حياتهم وحتى إشعار آخر.

وتابع من خلال بيانه، أن الجيش الإسرائيلي يموضع دباباته وآلياته في أماكن غير مكشوفة، ورغم ذلك يتم استهدافها بالصواريخ وقذائف المدفعية ويتكبد خسائر فادحة.