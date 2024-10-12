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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيق عاجل حول إصابة طفلة إثر تناولها مادة سامة بالصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول إصابة طفلة باشتباه تسمم؛ إثر تناولها مادة سامة داخل منزلها بقرية الكداية التابعة لمركز أطفيح، واستمعت إلى أقوال أهلية الطفلة لمعرفة ما إذا كان وراء تسممها شبهة جنائية من عدمه، بعدما استعملت عن الحالة الصحية المصابة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.


تناولت مادة سامة 

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بوجود مصابة؛ إثر تناولها مادة سامة بقرية الكداية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص تناول طفلة تبلغ من العمر 13 سنة مادة سامة بالخطأ داخل منزلها، ما تسبب في إصابتها بحالة إعياء شديدة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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