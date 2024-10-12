محمد أبو العلا: عبد المنعم جاهز لمباراة موريتانيا بعد إصابته بكدمة في العضلة الأمامية

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب كدمة بالعضلة الأمامية، واللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب.

انتهت مباراة منتخب مصر وضيفه منتخب موريتانيا بفوز الفراعنة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

أحرز الأهداف الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الشوط الثاني من عمر اللقاء.