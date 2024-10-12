ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد أبو العلا: عبد المنعم جاهز لمباراة موريتانيا بعد إصابته بكدمة في العضلة الأمامية

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب كدمة بالعضلة الأمامية، واللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب.

انتهت مباراة منتخب مصر وضيفه منتخب موريتانيا بفوز الفراعنة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

أحرز الأهداف الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

إصابة محمد عبد المنعم منتخب مصر محمد عبد المنعم كأس الأمم الإفريقية مباراة منتخب مصر