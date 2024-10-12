كان بيصلحها.. دفن جثة «تباع» سقطت عليه سيارة نقل بالصف

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع عامل سيارة نقل "تباع" سقطت عليه السيارة أثناء قيامه بأعمال صيانة أسفلها بقرية سكر التابعة لمركز الصف، وصرحت بدفن الجثة عقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث ومثوله التحقيق حول ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقطت عليه السيارة فقتلته

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بقرية أسكر بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى الموقع المشار إليه، وتبين بالفحص أنه في أثناء تنفيذ مساعد سائق "تباع" أعمال صيانة أسفل سيارة نقل، سقطت عليه السيارة فتسبب ذلك في وفاته.

تم نقل الجثة ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.