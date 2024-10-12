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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل لصين أثناء سرقة موقع تحت الإنشاء بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم خفير على قتل لصين أثناء محاولتهما سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بمنطقة السلام.

ودلت التحريات أن 4 لصوص كانوا يستقلون تروسيكل وحاولوا سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء  بدائرة قسم شرطة السلام، وأثناء ذلك انتبه الخفراء لهمم وحاولوا منعهم فأطلقوا النار عليهما وقتلوا 2 منهم ولاذا الآخران بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على اللصوص الهاربين، كما تم ضبط الخفيرين والسلاح الناري المستخدم فى الواقعة وتبين أن أحدهما أطلق النار من فرد خرطوش.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار وسقوط ضحايا بمنطقة النهضة بالسلام.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة شابين بعد إطلاق النار عليهما في أثناء استقلالهما دراجة نارية، ونقلت الجثتين إلى المشرحة، وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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