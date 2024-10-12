بمهرجان آفاق مسرحية.. التمزق بين القاع والقمة وحلم فستان الفرح في "المفحمة" و"بالأبيض"

يقدم العرضين المسرحيين "المفحمة" و"بالأبيض" ضمن مسابقة العروض القصيرة، بمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، برعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة، حيث تبدأ العروض في السابعة مساء مجانا للجمهور.

وعن تجربة عرض "المفحمة" يقول المخرج شادي نادر: إن العرض مأخوذ من نص "القرد الكثيف الشعر" - "The Hairy Ape" تأليف الكاتب الأمريكي يوجين أونيل، الذي تدور أحداثه حول شخصية "يانك"، أحد الوقادين في سفينة ضخمة، وهو رجل قوي البنية، لكنه بسيط الذهن وقصير النظر، يجد سعادته في عمله، ويشعر بالانتماء إلى السفينة وطاقمها، ثم يلتقي على اليخت "بميلدرد" فتاة ثرية وحساسة إبنة صاحب السفينه السيد ماركوس، وتصحبه لعالم السفينة العلوي، فيشعر بالملل وبالغرابة من حياة الطبقة العليا التي لا تعمل، ومن ثم يتنمر ويحتقر كل من حوله، معتبرًا نفسه أفضل، ثم يتحطم حينما تنفعل ابنة المليونير في وجهه، ليتمزق يانك بين مجتمع سطح السفينة ومجتمع القاع.

مسرحية "المفحمة" تمثيل "الطفلة" جونير ملاك، "ميلدرد" دميانة مجدي، "هنري" كيرلس ماهر، "لونج" ابرام هاني، "توني" أرسانيوس نشأت، "البهلوان فاني" أحمد حمدي، "توماس" جوزيف فرج الله، "سيل" فيرا نبيل، "بنت البيرة" يوستينا مجدي، "السيد ماركوس" عبد الغني السعيد، "سيلفيا" مادونا صدقي، "يانك" جبرا جرج، "مورين" كاترين خيري، "ميس دوجلاس" مارينا ثروت، "كارمن" جومانه ملاك، "الصحفية" ساندرا ماجد، "الحارس" مينا وديع، "فروجي" ماران جميل، "العم بادي" مهاب شرقاوي، "ميكرو" ديفرام شنودة، استعراضات محمد البحيري، ديكور مارو إبراهيم، مكياج ميرفت سمير، ملابس فريق كريستيان ايجي، مصمم وتنفيذ إضاءة شادي نادر، مساعد إخراج أول إبرام هاني، مساعد إخراج ثاني مارينا ثروت، مخرج منفذ أحمد شعبان، مسئول الفريق أبانوب ثروت، تأليف يوجين أونيل، إعداد مينا سامح وبيشوي نادي، وإخراج شادي نادر.

قال مايكل نصحي مخرج عرض "بالأبيض"، إن العمل تدور أحداثه في مكان مبهم، حيث به الكثير من الأبواب وهذه الأبواب ترمز الي القبور وتتقابل أربعة فتيات بشخصية خياليه تدعي "الفستان" وهو رمز لفستان الزفاف التي تتمناه كل فتاة منهم وكأنه طوق النجاة الوحيد للهروب من مشاكلهم الحياتية، نتعرف على قصصهم وفي النهاية نكتشف أن ذلك الفستان اللائي ظنن أنه النجاة والحل، يصبح هو الكفن الذي يلتفون به وأبواب الأمل أصبحت أبواب القبور.

المسرحية من تمثيل: "الفستان" كيريستين مجدي، "عروسة الأمومة" مريم عادل، "عروسة الفقر" مريم وجدي، "عروسة الجنس" ماريهام صبحي، "عروسة التحرش" مارجريت مسعود، "الأب المتحرش" عاطف وجيه، "طفلة عروسة الجنس" رحمه وليد، "والدة عروسة الفقر" يوستينا مينا، "العريس دودي" بافلي أشرف، "والد دودي"عادل عماد، "والد عروسة الأمومة" أحمد السيد، "طفلة عروسة الفقر" إيلاريا جرجس، "والد عروسة الجنس" مينا عماد، "والدة عروسة الجنس" جورجيت عزت، "صديقة عروسة الفقر" رفقه موسى، "دكتورة عروسة الأمومة" مونيكا مجدي، الفنيون: تصميم إضاءة مايكل نصحي، ديكور جوزيف بهاء، ملابس مريم عادل، تصميم استعراضات فادي سمير، راقصون سمعان كمال، بيتر أيمن، جون سمير، اكسسوارات كاتي عياد، إعداد موسيقي ماريهام صبحي، دعاية بافلي أشرف، تأليف مهرائيل نخله، إخراج مايكل نصحي.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.