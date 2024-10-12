شعبة الاستثمار العقاري: الحكومة نجحت في دعم المناخ الاستثماري بتقديم تيسيرات وتسهيلات غير المسبوقة

أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، أن الدولة نجحت في حماية المطورين العقاريين والمقاولين، بقرارات وحوافزها غير المسبوقة، الأمر الذي جلب معه استثمارات مثل مشروع رأس الحكمة، الذي يعد أكبر استثمار مباشر دخل مصر.

وأضاف عبدالله خلال حوار على قناة «النهار»، أن الحكومة نجحت في دعم المناخ الاستثماري بتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %).

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة سيخلق فرص هائلة بالساحل الشمالي، بجانب تنمية اقتصادية من خلال مصانع وصناعات ومدارس وجامعات وحياة وتنمية عمرانية واستثمارية ضخمة، حيث أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، موضحا أن هذا المشروع يدعم خطة الدولة في الوصول للمستهدف وهو 30 مليون سائح".