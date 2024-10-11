إصابة لاعب منتخب الأرجنتين بقطع في الرباط الصليبي

تلقى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الجمعة، نبأ حزينًا بإصابة لاعب منتخب الأرجنتين بقطع في الرباط الصليبي.

أصيب فالنتين كاربوني لاعب مارسيليا ومنتخب الأرجنتين بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

إصابة كاربوني بقطع في الرباط الصليبي

وأعلن النادي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني، إصابة كاربوني بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدريبات المنتخب الأرجنتيني، ليفقد لاعبه المعار لمدة طويلة، تكاد تصل إلى نهاية الموسم الجاري.

وانضم كاربوني إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية معارًا من إنتر ميلان، حيث يعد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا من ناشئي الإنتر، إذ تعاقد معه النادي الإيطالي مقابل 300 ألف يورو من كاتانيا في عام 2020.

وخاض كاربوني 6 مباريات فقط مع الفريق الأول لإنتر ميلان، ليخرج الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى مونزا.

وشارك كاربوني مع مونزا في 32 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 4 آخرين.

ولعب فالنتين كاربوني مع مارسيليا 4 مباريات فقط، لكنه لم يسجل أو يصنع قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.