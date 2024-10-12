بالتعاون مع ثقافة البحيرة.. ختام فعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب

أُسدل الستار على معرض دمنهور السابع للكتاب المقام بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بعد انتهاء فعالياته مساء أمس الجمعة.

وشهد أمس الجمعة اليوم الأخير للمعرض، العديد من الفعاليات في شتي المجالات الثقافية والفنية والترفيهية، التي تعمل علي تنمية الوعي والإدراك والإبداع، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، وإشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

حيث تضمن برنامج اليوم الأخير من معرض دمنهور السابع للكتاب، بمبني المؤتمرات مناقشة كتاب "الفلاح الحكيم" الحاصل علي جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج.. للكاتبة إنتصار عبد المنعم، مناقشة كتاب "دموع من كأس أبي نواس" الحائز علي جائزة عبدالله الفيصل والشارقة، للكاتب محمود عقاب، الأمسية الشعرية الثالثة لشعر العامية، شارك فيها مجموعة من الشعراء، لقاء فكري عن الفن التشكيلي، مع المهندس حسن وصفي- نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، والفنان خالد هنو- ناقد فني وفنان تشكيلي.

كما أقيمت ورشة تمثيل للأطفال، مع الفنان أحمد عبد السلام، والفنان فوزي درويش،كما تضمنت فعاليات المسرح الروماني، عرض فقرة فنية للساحر العالمي (هاني شو) لألعاب السيرك والماسكات والعروض الترفيهية.

كما تضمنت الفعاليات مشاركة كورال أطفال قصر ثقافة الطفل، والعرض المسرحي لنتاج ورشة تمثيل الطفل، للفنان احمد عبدالسلام، والفنان فوزي درويش، وافتتاح معرض نتاج ورش الفنون التشكيلية وورش مخيم الطفل.