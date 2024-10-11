رسائل لفلسطين ولبنان.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 32

شهد حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الليلة، في دورته الـ ٣٢، حضور لتجوم الغناء والموسيقي، تحت رعاية وزارة الثقافة بحضور السيد أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتوره لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية.

تفاصيل الحفل

وجهت الدكتوره لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية الشكر إلى كل الحضور والسيد وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وكل المشاركين في المهرجان من تنظيم واللجان المختصة، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

لطفي بوشناق بالشال الفلسطيني

وجه الفنان التونسي رسالة تقدير إلي الشعب الفلسطيني لما يواجهه من عدوان إسرائيلي على مدار عام كامل، وتسلم درع التكريم من المهرجان وهو يرتدي الشال الفلسطيني.

ووجه الشكر والامتنان لإدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، لأنه مهرجان يحافظ على تراثه وهويته وليس لمصر فقط، وانما للعالم العربي اجمع.

فيما وجهت المطربة لينا شاماميان رسالة إلي الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري، وكل الشعوب التي تعاني الدمار والحروب، وجاءت كلمات الدعم لهم.

فيلم تسجيلي للموسيقار سيد درويش

قدمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، أثناء حفل الافتتاح، فيلم تسجيلي عن الموسيقار سيد درويش، لما له من تاريخ في عالم الموسيقي، وابداعات في المجال الفني، وذلك تقديراً لجهوده على مدار رحلته الفنية في عالم الموسيقي.

تكريمات رموز الغناء والموسيقي

كرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، عدد كبير من رموز الغناء والموسيقي علي مستوي العالم العربي، وجاءت أبرز التكريمات للفنان محمد منير وتسلم درع التكريم الموسيقار فتحي سلامة قائد اوركسترا فرقة الفنان محمد منير، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان لطفي بوشناق، وتكريم اسم المطرب والملحن أحمد الحجار والشاعر مأمون الشناوي، والشاعر حسين السيد.