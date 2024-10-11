عمرو القماطي: زيارة السيسي لإريتريا حققت أهدافا سياسية واستراتيجية كبيرة

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة التي انطوت عليها زيارة الرئيس السيسي لإريتريا ولقائه، الرئيس اسياس افورقي والرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قائلا: الزيارة جاءت في وقتها تماما وحققت أهدافها السياسية والاستراتيجية كاملة وأكدت حضور مصر في القرن الأفريقي.

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الزيارة عكست حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وخاصة إريتريا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، كما أكدت على يقظة الدولة المصرية إزاء الاضطرابات في المنطقة والقلق في منطقة القرن الافريقي على وجه الخصوص خلال الفترة الأخيرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيارة إريتريا ستساهم في تعزيز العلاقات بين مصر وإريتريا وتحقيق مصالح البلدين، وتعزيز جهود التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر في إطار رؤية 2030، لافتا أن مصر تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة.



واختتم النائب عمرو القماطي بالقول، أن زيارة الرئيس السيسي لها أهمية استراتيجية كبرى كذلك، لبحث منطقة استقرار القرن الافريقي وأمن البحر الأحمر وهو البوابة الاستراتيجية لمصر من جهة الشرق، قائلا: زيارة ناجحة ولافتة وفي توقيت مهم من جانب القيادة السياسية المصرية.