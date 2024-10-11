حسام حسن: سعيد بالأداء أمام موريتانيا وصلاح أخويا الصغير

أكد حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر أنه سعيد بالأداء الذى قدمه لاعبو الفراعنة أمام موريتانيا، وحديثى مع اللاعبين بين الشوطين عن بعض الأمور فقط وتم تنفيذها وقمنا بتسجيل الأهداف.

وتابع حسام حسن: "إصابة محمد عبد المنعم بكدمة خفيفة فى العضلة الخلفية، وسوف يخضع إلى أشعة رنين تحت إشراف طبيب المنتخب لتحديد موقفه من السفر .

وأضاف حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "هناك تلاحم بين الأجيال وليس تجديد دماء، وهذا الأمر واضح من مشاركة محمود صابر الذى يقدم مستويات عالية.

واختتم العميد: "محمد صلاح مثل أخى الصغير وهناك من صنع خلافات بينه وبينى غير صحيحة، وهو حاليا يشعر بالارتياح، حيث حلقة الوصل بين الجهاز الفنى واللاعبين حاليا بالمعسكرات وأثناء تنقل المعلومات والتخطيط".

