فيديو.. انفجار في تل أبيب الكبرى إثر سقوط طائرة مسيرة من لبنان

أفادت تقارير إسرائيلية بسقوط طائرة مسيرة من لبنان في مدينة "هرتسليا" الواقعة في تل أبيب الكبرى، مما أدى إلى دوي انفجار وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن انفجارًا وقع في مدينة "هرتسليا" بعد سقوط طائرة مسيرة ، مشيرًا إلى أن التيار الكهربائي انقطع في المنطقة.

في سياق متصل، ذكرت إذاعة "كان" العبرية أن طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من لبنان نحو "هرتسيليا" في تل أبيب الكبرى ومحيطها.

وأشارت الإذاعة إلى أن حرائق وانفجارات اندلعت في المنطقة، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في اعتراض الطائرات المسيرة.

ونشرت الإذاعة مقطع فيديو يُظهر إحدى الطائرات المسيرة فوق تل أبيب.

في ليلة عيد الغفران اليهودي، مسيرة أصابت هدفًا في هرتسليا ضمن منطقة تل أبيب الكبرى، والجيش يعلن فشله في اعتراض المسيرة.



صحيفة “يديعوت أحرونوت” تحدثت عن انفجار كبير، و”حدتشوت بزمان” تنشر بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة. pic.twitter.com/plsxAU8Ap0 — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 11، 2024