مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات على قوات اليونيفيل في لبنان

أدان الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الدكتور القس جيري بيلاي الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام «يونيفيل» التابعة للأمم المتحدة في لبنان، كما دعا جميع الأطراف إلى احترام تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والالتزام بالدبلوماسية والحوار. ولا يمكن تحقيق السلام من خلال العنف، بل من خلال مفاوضات حقيقية والالتزام بالعدالة والمصالحة.

وأضاف “بيلاي” بان " الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي تواصل الدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي". "ندعو إلى دعم دولي للحل الدبلوماسي وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة".

واشار “بيلاي” إلي انه من غير المقبول أن يواجه الأشخاص الذين يقضون حياتهم في فعل الخير للآخرين وللعالم من حولهم مثل هذه المستويات من انعدام الأمن والمخاطر. دعونا نواصل الصلاة والعمل من أجل السلام في لبنان وغزة وأجزاء أخرى من العالم.

الجدير بالذكر أطلقت القوات الإسرائيلية ، اليوم الجمعة ، النار على برج مراقبة تستخدمه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة شخصين. وأبلغ صانعو السلام في المنطقة عن إطلاق نار إسرائيلي في مواقعهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.