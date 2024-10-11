غدا.. المنيا تستقبل رالي عبور مصر للسنة 13 علي التوالي

تستقبل محافظة المنيا غدا السبت 45 متسابق من المشاركين في رالي تحدي عبور مصر 2024 للسنة 13على التوالي القادم من الإسكندرية بإستخدام الدراجات النارية.

من جانبه قال الخبير السياحي جابر جرجس أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن إن ذلك الحدث يأتي في إطار خطة وضعتها اللجنة لتنشيط السياحة بالمنيا حيث تم التنسيق مع المسئولين عن الرالي للتوقف بالمنيا لمدة يومين مضيفا أن هناك العديد من الفاعليات ستقوم بتنظيمها لجنة السياحة والآثار بالحزب لتنشيط وترويج السياحة بعروس الصعيد.

أضاف جرجس أن الرالي ينطلق برعاية هيئة تنشيط السياحة من الإسكندرية إلي أبو سمبل بأسوان مرورا بمرسي علم والعين السخنة رجوعا إلي القاهرة حيث يقطع المتسابقين 2900كيلو علي الدراجات البخارية وتمثل المنيا محطة هامة بالنسبة للمشاركين في السباق حيث يتم التوقف بها للراحة على مدار يومين يقوم خلالها المشاركين بالتنزه بشوارع المنيا والجلوس علي الكافيهات بوسط المنيا.

من جانبه قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا أن الإدارة تعمل علي تسهيل مهمة المشاركين في الرالي وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم للتيسير عليهم ، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة لأعضاء الرالي التي تعبر عن خصوصية عروس الصعيد.

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