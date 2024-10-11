هان كانغ ترفض الاحتفال بجائزة نوبل في ظل الأحداث العالمية المأساوية

رفضت الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ، الحائزة على جائزة نوبل للأدب لعام 2024، إقامة أي احتفالات أو عقد مؤتمر صحفي بمناسبة حصولها على الجائزة، مشيرة إلى الأوضاع المأساوية التي يشهدها العالم حاليا، مثل الحرب في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووفقًا لصحيفة Korea Times، فإن هان كانغ، البالغة من العمر 53 عامًا، تلقت خبر فوزها بجائزة نوبل للأدب كأول كورية جنوبية تحصل على هذا التكريم يوم الخميس الماضي. لكنها، وفقًا لوالدها هان سونغ-وون، طلبت عدم إقامة أي احتفالات في الوقت الحالي.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، أفاد هان سونغ-وون، البالغ من العمر 85 عامًا، أن ابنته لا ترغب في عقد مؤتمر صحفي خاص بها، مضيفًا أنه كان يخطط لإقامة احتفال لها، لكنها طلبت منه التراجع عن ذلك.

وقال في تصريحه: "قالت لي: 'من فضلك، لا تحتفل في ظل هذه الأحداث المأساوية التي نشهدها. الأكاديمية السويدية لم تمنحني هذه الجائزة لنفرح، بل لنبقى أكثر وعيًا'."

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هان كانغ ستسافر إلى ستوكهولم للمشاركة في احتفالات نوبل المقررة في ديسمبر.

وتشتهر هان كانغ بأعمالها الأدبية التي تتناول شهادات حول الأحداث المأساوية والعنيفة في تاريخ كوريا الجنوبية. ويقول والدها إنها تحولت تدريجيًا من كونها كاتبة كورية إلى كاتبة ذات وعي عالمي.