أعلن مسؤول عسكري روسي أن القوات الروسية نجحت في تحرير خمس عشرة بلدة في مقاطعة كورسك، جنوب غربي البلاد، وهي المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا، بحسب وكالة “روسيا اليوم”.

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية العامة للجيش الروسي، قائد قوات "أحمد": "على محور دونيتسك تتقدم قواتنا لتحرير الأراضي في 10 مناطق كل يوم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي نوفايا سوروتشينا، وبوكروفسكي في كورسك.

وبلغت خسائر الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك خلال أمس الأربعاء نحو 100 فرد، لتصل حصيلة قتلاه هناك منذ الـ6 من أغسطس الماضي إلى أكثر من 21350 عسكريا، و136 دبابة، وأكثر من 1200 مدرعة وعربة قتالية.